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أول تعليق لـ ” السومة ” بعد تجديد تعاقده مع الأهلي

أول تعليق لـ ” السومة ” بعد تجديد تعاقده مع الأهلي
طلال الغامدي(صدى):

علق اللاعب عمر السومة، اليوم السبت على تجديد عقده مع نادي الأهلي حتى عام 2021.

وكتب السومة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة ، أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من إهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 42 دقيقة

ليه حركه ذكيه اخو سهم

هذي تغريده عاديه يوضح للي في نفسهم مرض ان السومه باقي للاهلي

على العموم الف مبروك لاهلي وللسومه

[ عدد التعليقات: 16765 ] نشر منذ 38 دقيقة

مبروك للاهلي والسومه ولجماهيرهم الراقيه

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