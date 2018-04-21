أول تعليق لـ ” السومة ” بعد تجديد تعاقده مع الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

علق اللاعب عمر السومة، اليوم السبت على تجديد عقده مع نادي الأهلي حتى عام 2021.

وكتب السومة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة ، أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من إهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي.

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