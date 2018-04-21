وزير البيئة يقف على مشروع برج المياه بسكاكا

سعيد العجل(صدى):

وقف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم خلال زيارة منطقة الجوف مشروع برج المياه بمدينة سكاكا على مساحة 10 ألف متر مربع على هيئة برج عالي بارتفاع 72 متر ليكون معلم سياحي لمنطقة الجوف بالإضافة لكونه خزان مياه عالي بسعة 900 متر مكعب على ارتفاع خمسين مترو تم انشاءه وفق تصميم تراثية يحاكي ثقافة المنطقة ويعد واجهة حضارية.

واستمع معاليه إلى شرح تفصيل عن المشروع الذي تم انجاز 76 % والذي ينتهي بمشيئة الله تعالى في 12 / 6 / 1440هـ حسب العقد الذي تتجاوز قيمته 50 مليون ريال ويتكون المشروع بالإضافة للخزان على ثلاث طوابق سفلية الأول يتكون صالتين ومرافقها يمكن استثمارها بمساحة 166 متر مربع لكل صالة ،فيما يحتوي الطابق الثاني على صالة بمساحة 500 متر مربع يمكن استغلالها استثماريا ويعلو حلة الخزان صالة بمساحة 400 متر مربع مع كامل مرافقها ويمكن استثمارها ويعلو البرج منطقة رؤيا ( بانوراما ) بمساحة 500 متر مربع تغطيها مظلة علوية ذات تصميم معماري مميز ويتوج هذا البرج علم المملكة الذي يحمل راية التوحيد .

عقب ذلك قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بالوقوف على مشروع مبنى المديرية العام لخدمات المياه واستمع لمعلومات عن نسبة تغطية المياه والصرف الصحي في المنطقة والتي تبلغ 65% لعدد سكان يتجاوز نصف مليون نسمة.

ويعد توجه معاليه لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي واستمع لعرض مشروع ( نقل المياه لوعد الشمال) ثم قدم سعادة مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز الطويرب عرض تفصيلي لمشاريع الادارة واداء التشغيل والصيانة وخدمات العملاء بخدمات المياه بمنطقة الجوف.

وتقوم الوزاره حاليا بتنفيذ 13 مشروع بتكلفه تتجاوز 650 مليون في المنطقه لرفع معدل الخدمات للسكان منطقة الجوف.

