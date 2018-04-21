النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على رجل السلطة خلال عمله
أكدت النيابة العامة ، عقوبة الاعتداء على رجل السلطة العامة ، أثناء مباشرته عمله ، او الإضرار بمركبته ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .
وقالت النيابة العامة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته عمله ، أو الإضرار بمركبته ، أو بما يستخدمه من تجهيزات ، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16765 ] نشر منذ 34 دقيقة
قرار سليم
محمد[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله يابعضهم يستغل سلطته بالنفخ والنرفزه علشان تمد يدك عليه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28760 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب وتعطيل معاملات المواطنين وتأخيرها
وكل اشوي المسؤل الفلاني مجاز
هذا مو بأعتداء على الضعوف🤔