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النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على رجل السلطة خلال عمله

النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على رجل السلطة خلال عمله
علي القحطاني (صدى):

أكدت النيابة العامة ، عقوبة الاعتداء على رجل السلطة العامة ، أثناء مباشرته عمله ، او الإضرار بمركبته ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .

وقالت النيابة العامة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته عمله ، أو الإضرار بمركبته ، أو بما يستخدمه من تجهيزات ، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16765 ] نشر منذ 34 دقيقة

قرار سليم

[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 33 دقيقة

والله يابعضهم يستغل سلطته بالنفخ والنرفزه علشان تمد يدك عليه

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