النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على رجل السلطة خلال عمله

علي القحطاني (صدى):

أكدت النيابة العامة ، عقوبة الاعتداء على رجل السلطة العامة ، أثناء مباشرته عمله ، او الإضرار بمركبته ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .

وقالت النيابة العامة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته عمله ، أو الإضرار بمركبته ، أو بما يستخدمه من تجهيزات ، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .