الفضلي يفتتح مبنى فرع الوزارة بالجوف ويدشن مختبر التشخيص البيطري ومركز التحكم

سعيد العجل(صدى):

افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مبنى فرع الوزارة بمنطقة الجوف .

وعقد معاليه لقاء مفتوح مع المواطنين استمع خلاله لاحتياجاتهم التي توجههم في المجالات التي تقدمها الوزارة.

عقب ذلك دشن المهندس الفضلي

مبنى مختبر التشخيص البيطري والعيادة البيطرية ومركز لتحكم والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية الذي يعد من اهم مخرجات مبادرات التحول الوطني 2020 ” لمبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية ” .

ويعد مختبر التشخيص البيطري بالجوف احد المختبرات البيطرية ١٦ في جميع مناطق المملكة.

ويخدم المختبر مربي الثروة الحيوانية في منطقة الجوف بالكشف عن الأمراض الحيوانية والمشتركة بين الانسان والحيوان والمساهمة في اعمال الوزارة للتقصي والسيطرة على امراض الثروة الحيوانية وخلال عام ٢٠١٧ تم اجراء ١٨٤٢٣ اختبار

ويعمل مركز التحكم والسيطرة في الاستقصاء عن الامراض الحيوانية وتلقي البلاغات لهذه الامراض ويعمل على التدخل السريع في حالات الاندلاعات الوبائية بمناطق المملكة المختلفة للتحكم والسيطرة على هذه الاندلاعات بسرعة وفاعلية للحد من انتشار الامراض الحيوانية مما يسهم بشكل إيجابي على تنميه الثروة الحيوانية وتعزيز الامن الغذائي.

ويخدم محجر الحديثة الذي يستقبل الإرساليات الحيوانية والنباتيه من الأردن ويعتبر من المحاجر البرية المهمه الذي تم إنشاؤه على مستوى عالي حيث يصل الطاقه الاستعابيه حوالي 50000راس من الأغنام (خمسين الف) وفيه حوالي 80 ثلاجة تابعه الجمرك للارساليات النباتية.

يذكر أن مختبر منفذ الحديثة أجراء 19248 اختبار لارساليات حيوانية في عام ٢٠١٧ ، و149 اختبار لارساليات النباتية عن نفس العام.

