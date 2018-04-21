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هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الأحد

هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الأحد
عادل الحربي (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، ليوم غد الأحد ، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم في الساعة .

وأشارت الهيئة ، إلى أن الحالة الجوية تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة ، تشتمل على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية .

وأوضحت أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق ، بالإضافة إلى امتدادها إلى الرياض والقصيم ، مع استمرار هطول هذه الأمطار على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة وتمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة .

ولفتت إلى أن هناك توقعات بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة ، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض .

 


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