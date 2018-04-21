بالفيديو.. موقف محرج لمراسلة تجري بث مباشر عبر الانترنت

واشنطن(صدى):

أٌصيبت مراسلة قناة ” سي بي إس بيتسبرغ ” الأمريكية ميجان شيلر ، بنوبة ضحك هستيرية عقب اتصال أحد الأشخاص برقم الطوارئ يٌبلغ السلطات بوجود إمرأة مجنونة تتحدث إلى نفسها ، وذلك أثناء إجراءها بث مباشر عير مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميجان بث تقرير عن الانهيارات الأرضية في شرق بيتسبرغ، لكنها علقت أنه أحدهم اتصل بخدمة الطوارئ أثناء تسجيل الفيديو وأخبر الشرطة عن سيدة مجنونة تتحدث مع نفسها في الشارع.

وقالت إنها انفجرت ضحكا بمجرد سماعها بأمر البلاغ.