ديانا حداد تعشق الدراجات الهوائية

السبت 21
أبريل
اكيد بتعشقها
لأنها بتحس حكحكينا في المكينا
وأنا أعشق ركوب الدراجاااات لو كنت ولد لجُبت الشوراع بها ليلا نهااار
كشفت دراسه للدكتور اللبناني جورج محماس إن الدراجه لها دور كبير في تنشيط الحساسات عند الحورمه ونصح العازبات بالبعد عن السياكل
نجر بن محماس
أنا أمارس بها الرياااضة يوميا 🚲
مسزه واو…
تم تحويل تعليقك للدختور جورج محماس
…ولاكن ما راح يجاوبك غير بكرا… لأنه فل يرأوص مع رفيأته بمرأص الروشه على طريأ زحليه
معقوله وليه توها ذلحين تركبها
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1550 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد بتعشقها
لأنها بتحس حكحكينا في المكينا
وااااو[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأنا أعشق ركوب الدراجاااات لو كنت ولد لجُبت الشوراع بها ليلا نهااار
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 2 ساعتين
كشفت دراسه للدكتور اللبناني جورج محماس إن الدراجه لها دور كبير في تنشيط الحساسات عند الحورمه ونصح العازبات بالبعد عن السياكل
وااااو[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
نجر بن محماس
أنا أمارس بها الرياااضة يوميا 🚲
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسزه واو…
تم تحويل تعليقك للدختور جورج محماس
…ولاكن ما راح يجاوبك غير بكرا… لأنه فل يرأوص مع رفيأته بمرأص الروشه على طريأ زحليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16765 ] نشر منذ 42 دقيقة
معقوله وليه توها ذلحين تركبها