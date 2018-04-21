بالصور.. ” فينجر ” يقود حصته التدريبية بعد قرار رحيله عن أرسنال

ماجد محمد(صدى):

حرص المدرب الفرنسي آرسين فينجر ، على الظهور مساء اليوم السبت ، في تدريبات الفريق ، بعد اعتزامه الرحيل عن الفريق خلال الموسم المقبل .

وتلقى ” فينجر ” التحية من اللاعبين ممن يقدرون دوره ويحترمون إنجازاته مع الفريق طوال توليه لتدريبه .

وظهر خلال التدريبات متجاهلًا قرار رحيله ، حيث كان هادئا ومبتسمًا ، وتحدث بحماس مع اللاعبين ، خلال استعداداتهم لمواجهة ويستام يوم غد الأحد ، ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز .