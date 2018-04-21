بالفيديو.. شاب سعودي يتحدث 5 لغات دون دراسة أكاديمية

حمود العنزي (صدى):

قال الشاب ” عبد الله الشهري ” إنه يتحدث بخمس لغات مختلفة؛ هي الإنجليزية واليابانية والكورية والألمانية والإسبانية، إضافة إلى العربية اللغة الأم، دون أن يدرس إحداها في مسار أكاديمي.

وأضاف الشاب ” في مقابلة مع برنامج ” ياهلا ” على قناة ” روتانا ” خليجية، أنه بدأ الاهتمام بتعلم اللغات منذ أن كان طفلاً صغيراً، وما أدخل ذلك الاهتمام إليه حبّه لأفلام الكرتون ولتقليد الشخصيات الكرتونية.

وأشار إلى أن أكثر لغتين يتقنهما بطلاقة هما الإنجليزية واليابانية، وأن تركيزه على تعلم اللغات الأخرى أتى متأخراً نسبياً؛ فاللغة الكورية دفعته لتعلمها الأعمال الدرامية، واللغة الألمانية دفعته لتعلمها غرابة النطق.

وأوضح أنه قدم جهداً كبيراً في الترجمة دعماً للاتحاد السعودي لكرة القدم وللمنتخب السعودي خلال مواجهته الأخيرة في تصفيات كأس العالم مع المنتخب الياباني، التي استضافتها مدينة جدة، مضيفاً أن تخصصه الأكاديمي في الفيزياء العامة، وعندما تخرج في الجامعة عمل لدى شركة يابانية لمدة 3 سنوات.