مدني الجوف يحذر من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية

سهو الهشال(صدى):

نوه المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، عن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه إنعدام الرؤية من الساعة ( ١٨:٢٠ ) إلى الساعة ( ٢١:٣٠ ) من يوم السبت الموافق ٥-٨-١٤٣٩ هـ على القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة لها، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام بالرؤية الأفقية.

وطالب الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.