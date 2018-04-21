بالفيديو.. أسرة سعودية توفي والدها بأمريكا وتسلموا جثمانا خاطئا بالرياض
فوجئت أسرة سعودية، بعد وفاة والدهم بالولايات المتحدة الأمريكية، و عند استلام الجثمان بمطار الرياض بجثة شخص أخر أوربي الجنسية، حيث ظلوا 20 يوما يبحثون عن الجثمان المفقود.
وقالت أسرة المواطن المتوفى، في تقرير بثته فضائية MBC، إن الابن الأكبر ذهب للعاصمة واشنطن فور نبأ الوفاة وأنهى الإجراءات كافة، حيث تم تغسيل الجثمان وتسجيل البيانات وتوقيع أوراق الاستلام وشحن جثته، حيث من المفترض تسليم السفارة الجثمان للخطوط السعودية.
وأضافت الأسرة أنه عند الذهاب لاستلام الجثمان بمطار الرياض، وجدوا رقم شحن أخر غير الذي معهم، وبضغط منهم تم فتح الجثمان وفوجئوا بجثة أخرى موجودة، كاشفين عن معاناتهم مع كل الجهات لمحاولة تدارك الأمر وشتاتهم بين الخطوط السعودية ومطار الرياض والمطار الأمريكي، وشكواهم وتخبط الجهات المسؤولة في وعود كاذبة دون اتخاذ موقف قانوني للمناول الأرضي في مطار الرياض.
عشرون يوماً من البحث عن الجثمان المفقود..
عائلة سعودية تتفاجأ باستلام جثة خاطئة في المطار بعد وفاة والدهم في الخارج
تقرير الزميل محمد المشاري#MBCinaWeek pic.twitter.com/pDUH0e5LHb
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ٢١ أبريل، ٢٠١٨
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله.
الله يكون في عونهم.
يعني مافيهم أحد شاف الجثة قبل ما يقفلون التابوت.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16739 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله.الله يكون في عونهم.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9923 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يكــون فـي عـونهــم .