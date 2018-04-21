بالفيديو.. أسرة سعودية توفي والدها بأمريكا وتسلموا جثمانا خاطئا بالرياض

عادل الحربي (صدى):

فوجئت أسرة سعودية، بعد وفاة والدهم بالولايات المتحدة الأمريكية، و عند استلام الجثمان بمطار الرياض بجثة شخص أخر أوربي الجنسية، حيث ظلوا 20 يوما يبحثون عن الجثمان المفقود.

وقالت أسرة المواطن المتوفى، في تقرير بثته فضائية MBC، إن الابن الأكبر ذهب للعاصمة واشنطن فور نبأ الوفاة وأنهى الإجراءات كافة، حيث تم تغسيل الجثمان وتسجيل البيانات وتوقيع أوراق الاستلام وشحن جثته، حيث من المفترض تسليم السفارة الجثمان للخطوط السعودية.

وأضافت الأسرة أنه عند الذهاب لاستلام الجثمان بمطار الرياض، وجدوا رقم شحن أخر غير الذي معهم، وبضغط منهم تم فتح الجثمان وفوجئوا بجثة أخرى موجودة، كاشفين عن معاناتهم مع كل الجهات لمحاولة تدارك الأمر وشتاتهم بين الخطوط السعودية ومطار الرياض والمطار الأمريكي، وشكواهم وتخبط الجهات المسؤولة في وعود كاذبة دون اتخاذ موقف قانوني للمناول الأرضي في مطار الرياض.