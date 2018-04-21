بالصور.. أهالي ” حميد العلايا ” يشيعون شهيد نقطة تفتيش المجاردة

أبها(صدى):

ودع أهالي مركز حميد العلايا شمال غرب عسير شهيد الواجب الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، بعد أداء الصلاة عليه وعلى زملائه شهداء نقطة تفتيش المجاردة بعد صلاة ظهر اليوم بجامع مستشفى المجاردة.

وقدم المواطنين العزاء لوالد الشهيد وأسرته، مبدين فخرهم واعتزازهم الكبيرين به، بعدما نال الشهادة من أجل الدفاع عن دينه ووطنه.



اقرأ أيضا:

” الداخلية ” : تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار