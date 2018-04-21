بالصور.. احتفالية الجالية المصرية بفوز ” السيسي ” بالانتخابات الرئاسية

رشاد اسكندراني(صدى):

صرح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية والمتحدث الإعلامي أنه أقيم بالعاصمة السعودية الرياض تحت رعاية السفير / ناصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية احتفالا حاشداً يعتبر الأول للمصريين بالخارج على مستوى العالم بمناسبة فوز الرئيس / عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2018 حضره السفير/ هاني صلاح القنصل العام بالرياض والمستشارين محمد خاطر ومحمود رضا والملحق العمالي بالرياض/ محمد بيبرس ولفيفاً من رجال الأعمال والفنانين والاعلاميين السعوديين وأبناء الجالية المصرية من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث أشاد حنفي بالدور العظيم الذي قام به أبناء مصر بالخارج وأعطاهم درس في الوطنية للعالم كله في حشدهم للانتخابات الرئاسية 2018.

وقدم المتحدث الإعلامي التحية لجيش مصر العظيم وشرطة مصر الباسلة في مكافحتهم للأرهاب بسيناء أيضاً أشاد بدور الأمن السعودي في تأمينه للمقار الانتخابية في الرياض وجده وكذلك الهلال الأحمر السعودي.

وقدم السفير هاني صلاح في كلمته الشكر للقائمين على الحفل من أبناء الجالية المصرية وتمنى بعد انتهاء الأربعة سنوات القادمة ان يكون الرئيس السيسي حصد ما زرعه في الأربع سنوات المنقضية.

وقال إنه جاء دورنا جميعاً في انا نعمل ونخلص في عملنا حتى نكون من ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم ولماذا لا تكون من ضمن مجموعة العشرين وشدد في كلمته على تكاتف الجميع بجد واخلاص خلف الرئيس / عبدالفتاح السيسي مطالباً المائة مليون مصري بالإخلاص في العمل حتى تكون مصر (قد الدنيا).

وافاد امين سر الاتحاد خالد عثمان في كلمته ان الاحتفال كان اكثر من رائع وان المصرين ضربوا المثل والقدوة فى حبهم لوطنهم الغالي مصر واعرب ان الرئيس / السيسي بدأ مسيرة العطاء وان كل رجاء يرجوه المصريون في شتى المجالات الا و الرئيس قد قطع فيه شوطا طويلا واننا جميعا خلف الرئيس لاستكمال مسيرة العطاء لأنه (لا قيمة لضعيف بين من استطاع ولا رأي لمن لا يطاع ).

وقال إن قضيه تجديد الخطاب الديني بشقيه المسلم والمسيحي الذى كان للرئيس تأثيرا عظيماً وفكراً مستنيرا فيه وان بناء جيش وشرطه على اعلى مستوى من الجاهزية أن يظلا نصب عينيكم فهما الدرع والسيف ادام الله الخير والأمن والآمان على أيديكم وسدد خطاكم.

واختتم حنفي قائلا إن الحفل أستمر للساعات الاولى من الصباح تخلله الأغاني الوطنية وهتف الجميع لمصر وللجيش حاملين إعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

