توضيح جديد بشأن إغلاق محل تجاري لازدحامه بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، أن إغلاق المركز التجاري المزدحم، بمحافظة القرى بعد افتتاحه بوقتٍ وجيز جاء بناء على طلبٍ من مالكه.

ونفى مالك أسواق الباسم، الذي افتتح عصر يوم الجمعة، بالأطاولة في منطقة الباحة، في تصريح خاص لصحيفة ” صدى ” ، وجود حالة اختناق أو تدافع جراء افتتاح المحل، وقال إن ماتم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، غير صحيح وكذب وافتراء جراء بلاغ كاذب، مشددًا على عدم تسجيل أي حالات اختناق أو إصابات في الموقع .

وفي سياق متصل، طالب صاحب المحل من وسائل الاعلام تحري الدقة وعدم نقل الأخبار المكذوبه أو المغلوطه حيث ان المحل يخضع لجميع اشتراطات الأمن والسلامة من جميع الجهات المعنية بالمنطقة، حيث باشر الافتتاح مندوبين التجارة وليس هناك مايشع بتلاعب في الاسعار .

وأوضح أنه تم الحصول على جميع التراخيص الرسمية من جميع الجهات الحكوميه بالمنطقه ‏‏، كما تم إغلاق المحل من قبل الإدارة ‏حفاظا على الأرواح لكثرة ‏الأعداد القادمة من المنطقة وخارجها، منوهًا على مقاضاته لكل من تسبب فى نشر الاخبار الكاذبه وأساء للمحل أينما وجد، وأينما كان ، معلنًا عن ظهور لقاء توضيحي من الدفاع المدني مساء اليوم السبت على قناة ” روتانا ” يثبت الحقيقة .