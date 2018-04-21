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” الشؤون البلدية ” تضع اشتراطات لعرض الأفلام في دور السينما

” الشؤون البلدية ” تضع اشتراطات لعرض الأفلام في دور السينما
نورة الشهري (صدى):

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، اليوم السبت ، بوضع لائحة تضم كافة الاشتراطات التي يجب التقيد بها وتنفيذها ، لعرض الأفلام في دور السينما .

وتضمنت اللائحة عدة اشتراطات عامة ، وأخرى مخصصة للسينمات المستقلة ، ولائحة للسينمات الملحقة بالمجمعات التجارية ، واشتملت على ضرورة تخصيص أماكن لأداء الصلاة ، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني ، وعدم السماح باستغلال الشوارع الجانبية كمواقف للسيارات .

ويوضح الإنفوجراف التالي الاشتراطات البلدية والفنية لترخيص دور السينما :

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة

سؤااااال
مااا فائدة السنما؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 16739 ] نشر منذ 1 ساعة

ايه زين

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