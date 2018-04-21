مصادر رسمية تنفي اختيار ممثلات خليجيات وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة للسيارة
كشفت مصادر رسمية ، عدم صحة اختيار إحدى الإعلاميات من دولية خليجية ، كوجه إعلاني لحملة قيادة المرأة للسيارة ، لافتى إلى أن كل ما تداول بشأن هذا الأمر يمثل شائعات ومعلومات غير دقيقة .
وأوضحت المصادر ، إن إجراءات قيادة المرأة للسيارة ، تسير وفقًا لما تم التخطيط له ، مضيفة أنه تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع جهات ترغب في افتتاح مدارس تعليم قيادة المرأة ، وتستهدف النساء الراغبات في ممارسة هذا النشاط .
وشددت على أن الجهات الرسمية في حال اتجهت إلى تعيين وجوه تسويقية لأي حملة إعلامية ، فستكون ضمن الشخصيات النسائية التي تزخر بها المملكة ، ممن حققن الريادة في الكثير من المجالات ، وكان لهن الريادة في دفع عجلة التنمية في مجالات تخصصهن ، وفي مهامهن المختلفة ، بما يؤهلهن لأن يصبحن وجهًا إعلاميًا يستحق الترويج لحملة قيادة المرأة للسيارة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16739 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 2 ساعتين
جيبوا وحده من بنات البلد علوم نسوان وسواقة رجال .. شروى شليويحه او ملقاطه… الوحده منهن تسوق الوايت بين الطعوس والبرار وتروي البراعين وعمرها ١٤ عام
جميلة ومغرووووورة💃[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا أخذت رخصة السياااقة في عمر 16 سنة ومنذ ذلك الحين وأنا أقود السيااارة والآن عمري 37
تعرضت لحااادث في عمر 28
كان جادث بسيط والجميع يمكن أن يقع فيه لكن زوجي هداه الله يقول لي: هذه نتيجة حرية المرأة في القيادة هههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16739 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين تسوقين فيه منذو 21سنه