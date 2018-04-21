مصادر رسمية تنفي اختيار ممثلات خليجيات وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة للسيارة

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر رسمية ، عدم صحة اختيار إحدى الإعلاميات من دولية خليجية ، كوجه إعلاني لحملة قيادة المرأة للسيارة ، لافتى إلى أن كل ما تداول بشأن هذا الأمر يمثل شائعات ومعلومات غير دقيقة .

وأوضحت المصادر ، إن إجراءات قيادة المرأة للسيارة ، تسير وفقًا لما تم التخطيط له ، مضيفة أنه تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع جهات ترغب في افتتاح مدارس تعليم قيادة المرأة ، وتستهدف النساء الراغبات في ممارسة هذا النشاط .

وشددت على أن الجهات الرسمية في حال اتجهت إلى تعيين وجوه تسويقية لأي حملة إعلامية ، فستكون ضمن الشخصيات النسائية التي تزخر بها المملكة ، ممن حققن الريادة في الكثير من المجالات ، وكان لهن الريادة في دفع عجلة التنمية في مجالات تخصصهن ، وفي مهامهن المختلفة ، بما يؤهلهن لأن يصبحن وجهًا إعلاميًا يستحق الترويج لحملة قيادة المرأة للسيارة .