سما المصري تهاجم تامر أمين وتنشر صورته مع ليل عبود
سخرت الفنانة الاستعراضية سما المصري ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من الإعلامي تامر أمين عقب نشر صورة له برفقة اللبنانية ليل عبود .
وعلقت سما على الصورة قائلة ” طب ما الباشا حلو أهو وبيتصور مع مزز عريانة وكمان بيحضنها ماعرفتكش أنا كده. يمكن بيسندها لتقع؟ طب ما يجيب طوبه يسندها بيها وخلاص.. وكمان عارف أنه بيتصور يعني محدش مغفله وبيصوره من غير ما ياخد باله. قدام الكاميرا بتعمل كده أومال ورا الكاميرا بتعمل إييييه؟ ” .
وأضافت ” أومال بس قالب دماغنا وبتشتم اللي بتلبس عريان والستات اللي لبسها أوفر هتدخل النار والشرف والأخلاق والمبادئ وكلام في الدين…؟ولا هم ستات مصر وحشين ولبسهم مش محترم وتقعد تشتم فيهم وستات الأجانب لبسهم حلو ومحترمين؟ آه يا أبو وشين ” .
وتابعت ، هتقول فوتوشوب هجيبلك السبكي نفسه يشهد عليك أنك كنت سهران معاهم وأنت اللي طلبت أنك تتصور مع الولية دي واسمها ليال عبود من لبنان.. فوتوشوب شوب دا يا توتو؟ .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16739 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالت على الربع كلهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 16739 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجال كله عفن
كوووورة[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا المدعو تااامر أمين مستفز بعض الشيئ ولديه تصريحات غير مسؤولة أذكر مرّة سب المصريين وهم أبناء بلده بأنهم قذرون ولايستحمون وقال لهم ريحتكم زي السردين
ومرة أذكر كان مع ضيوفه وأخبره أحدهم أن منتخب الجزائر تلقى هدف فابتسم وقال لضيوفه لو خسرت الجزائر سأدعوكم للعشاااء على حسابي!!!!
الهيئة مريض