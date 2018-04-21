سما المصري تهاجم تامر أمين وتنشر صورته مع ليل عبود

أماني الغامدي(صدى):

سخرت الفنانة الاستعراضية سما المصري ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من الإعلامي تامر أمين عقب نشر صورة له برفقة اللبنانية ليل عبود .

وعلقت سما على الصورة قائلة ” طب ما الباشا حلو أهو وبيتصور مع مزز عريانة وكمان بيحضنها ماعرفتكش أنا كده. يمكن بيسندها لتقع؟ طب ما يجيب طوبه يسندها بيها وخلاص.. وكمان عارف أنه بيتصور يعني محدش مغفله وبيصوره من غير ما ياخد باله. قدام الكاميرا بتعمل كده أومال ورا الكاميرا بتعمل إييييه؟ ” .

وأضافت ” أومال بس قالب دماغنا وبتشتم اللي بتلبس عريان والستات اللي لبسها أوفر هتدخل النار والشرف والأخلاق والمبادئ وكلام في الدين…؟ولا هم ستات مصر وحشين ولبسهم مش محترم وتقعد تشتم فيهم وستات الأجانب لبسهم حلو ومحترمين؟ آه يا أبو وشين ” .

وتابعت ، هتقول فوتوشوب هجيبلك السبكي نفسه يشهد عليك أنك كنت سهران معاهم وأنت اللي طلبت أنك تتصور مع الولية دي واسمها ليال عبود من لبنان.. فوتوشوب شوب دا يا توتو؟ .