بالفيديو.. وصول أضخم وحدة تحلية مياه إلى محطات تحلية الشعيبة بمكة

نايف السالم(صدى):

وصلت أضخم وحدة تحلية مياه في العالم بتقنية التقطير متعدد التأثير ” MED ” ، قادمة من اليابان إلى محطات تحلية الشعيبة بمكة المكرمة، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المعالجة المهندس علي الحازمي.

ويذكر أن المؤسسة تهدف إلى استغلال البخار الفائض بمحطات تحلية الشعيبة، لإضافة 91 الف م3 يوميًا من المياه المحلاة إلى محطات التحلية وتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالمياه المحلاة، ولخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1439هـ.