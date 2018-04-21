الزمالك يصل لاتفاق شبه نهائي مع السويسري غروس

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور وصل لاتفاق شبه نهائي مع السويسري كريستيان غروس؛ لتولي تدريب الفريق الكروي بداية من الموسم المقبل خلفًا لخالد جلال الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت، بعد إقالة إيهاب جلال من منصبه؛ لتواضع نتائج الفريق محليًا وأفريقيًا.

وأضافت المصادر : من المقرر أن يوقع غروس على عقود تدريب الزمالك في الجونة عصر، اليوم السبت، في جلسة تضم إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة، وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك والذي يجري المفاوضات مع المدير الفني خلال الفترة الحالية.

وتابعت المصادر: من المقرر أن يحصل غروس على مبلغ مليون يورو في الموسم، على أن يحصل الجهاز المعاون له على مبلغ 300 ألف يورو، ليكون الإجمالي له وللجهاز المعاون مليون و300 ألف يورو صافية دون ضرائب، ما يوازي 28 مليونًا و210 آلاف جنيه مصري في الموسم.

وأكدت على تمسك غروس أن يكون في الجهاز الفني 3 مساعدين أجانب، حيث من المقرر أن يحسم قيمة الشرط الجزائي وبعض الأمور لضمان حقوقه مع الفريق الأبيض، وعدم تدخل مرتضى منصور رئيس النادي في عمل الجهاز الفني قبل التوقيع رسميًا.