ليفربول يتعادل إيجابيًا مع ويست بروميتش

ماجد محمد(صدى):

سقط نادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي ، مع نظيره ويست بروميتش ، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ، ضمن الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي .

وافتتح ليفربول تسديد الأهداف في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء ، عن طريق اللاعب داني إنجز ، ليسدد محمد صلاح هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 72 من الشوط الثاني .

وخلال الدقائق الأخيرة من المباراة ، حاول بروميتش استعادة تألقه على الساحة ، حيث سدد هدفه الأول من خلال جاك ليفرمور ، في الدقيقة الـ 79 من عمر الشوط الثاني ، ليلحقه سالومون روندون بهدف التعادل خلال الدقيقة الـ 88 من المباراة .

وبهذا التعادل ، رفع ليفربول رصيده في المركز الثالث إلى 71 نقطة ، فيما يتذيل ويست بروميتش القائمة في المركز العشرين برصيد 25 نقطة فقط .