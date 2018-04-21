لجين عمران تشعل مواقع التواصل بصورها على الشاطئ
أشعلت الإعلامية السعودية لُجين عمران، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة لها على أحد الشواطئ في دٌبي، حيث طغى على اطلالتها اللون البني .
وعلقت لجين على الصورة قائلة: ” فرحتي بوجود أمي وأبوي معاي، ما لها مثيل ودّي أوقف عقارب الساعة بوجودهم، صدق من قال.. العائلة أولا.. لا قبلهم ولا بعدهم أحد.. نعمة من رب العالمين.. الله لا يحرمني ولا يحرم أحد منها ” .
وأثارت الصورة إعجاب المتابعين الذين اثنوا على جمال لٌجين ورشاقتها وأهتمامها بظهورها بإطلالات شبابية رغم تقدمها في السن .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم يا امونه تعيدين الصوره نفسها اللي في خبر اطلاله الصيفيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46023 ] نشر منذ 15 دقيقة
اشغلتونا بها ,,
,, ماننام الليل من التفكير بااوضاعها ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 10 دقائق
غبار هذي ماانقرضت
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9913 ] نشر منذ 3 دقائق
ههههههههههه. زوجـــوهــا زوجـــوهــا وماعاد راح تِشـوفونــها إهنــيا ثانـي .😅😂😅.