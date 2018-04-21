لجين عمران تشعل مواقع التواصل بصورها على الشاطئ

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الإعلامية السعودية ​لُجين عمران​، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة لها على أحد الشواطئ في دٌبي، حيث طغى على اطلالتها اللون البني .

وعلقت لجين على الصورة قائلة: ” فرحتي بوجود أمي وأبوي معاي، ما لها مثيل ودّي أوقف عقارب الساعة بوجودهم، صدق من قال.. العائلة أولا.. لا قبلهم ولا بعدهم أحد.. نعمة من رب العالمين.. الله لا يحرمني ولا يحرم أحد منها ” .

وأثارت الصورة إعجاب المتابعين الذين اثنوا على جمال لٌجين ورشاقتها وأهتمامها بظهورها بإطلالات شبابية رغم تقدمها في السن .

