مصرع شاب عشريني إثر إطلاق النار عليه في الداير بني مالك

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن استقبال طوارئ مستشفى بني مالك العام بجازان، فجر اليوم السبت، شاب عشريني، أُصيب بطلق ناري؛ مما أدى إلى وفاته على الفور.

وستوافيكم ” صدى ” بالتفاصيل لاحقًا.