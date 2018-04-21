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مصرع شاب عشريني إثر إطلاق النار عليه في الداير بني مالك

مصرع شاب عشريني إثر إطلاق النار عليه في الداير بني مالك
تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن استقبال طوارئ مستشفى بني مالك العام بجازان، فجر اليوم السبت، شاب عشريني، أُصيب بطلق ناري؛ مما أدى إلى وفاته على الفور.

وستوافيكم ” صدى ” بالتفاصيل لاحقًا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 46023 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 10 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, اله يرحمه

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