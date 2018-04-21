نشر : منذ 1 ساعة 1٬902 2 حوادث مصرع شاب عشريني إثر إطلاق النار عليه في الداير بني مالك تركي السالم(صدى): كشفت مصادر مطلعة عن استقبال طوارئ مستشفى بني مالك العام بجازان، فجر اليوم السبت، شاب عشريني، أُصيب بطلق ناري؛ مما أدى إلى وفاته على الفور. وستوافيكم ” صدى ” بالتفاصيل لاحقًا. الوسوم:أخبار الحوادث, المملكة, جازان, حوادث, طلق ناري, مستشفى بني مالك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46023 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, اله يرحمه