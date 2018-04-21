إصابة 3 أشخاص إثر حريق في منزل بمكة

سعيد العجل(صدى):

اندلع حريق، اليوم السبت الموافق الخامس من شهر شعبان، في منزل بحي العوالي في مكة المكرمة، وذلك إثر اشتعال النار في أثاث المنزل.

واشتعلت النيران بأثاث داخل غرفة بالدور الأرضي من ” الفيلا ” المكونة من دورين مأهولين بالسكان، كما تم إخلاء السكان وعددهم ٩ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن اشتعال الإسفنج.

وصرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أنه نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من السكان باختناق؛ حيث تم نقلهم إلى المستشفى؛ مؤكدًا أن حالتهم مستقرة.

وفي نفس السياق، أوضح الرائد نايف الشريف، أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات وملابسات الحادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.