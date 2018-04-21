بالصور.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق 3 مستودعات في مكة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس الجمعة، من إغلاق ثلاثة مستودعات مخالفة وبدون تراخيص نظامية، عقب جولة ميدانية قام بها مراقبو البلدية في منطقة الحسينية؛ حيث أُغلق مستودع يتبع إحدى شركات الإعاشة ويستخدم لتخزين المواد الغذائية، ومستودعين للمواد البلاستيكية ومواد النظافة وأدوات السباكة.

وفي السياق نفسه، صادرت البلدية حوالي 1500 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية قبل إتلافها، كما تم حجز 3 مركبات تتبع تلك المستودعات، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على أصحاب هذه المستودعات.

كما أوضح رئيس بلدية الشوقية، المهندس ممدوح عراقي، أسباب إغلاق المستودعات قائلًا: ” جاء الإغلاق الفوري بعد ضبط عدد من المخالفات تتمثل في سوء التخزين وسوء التشغيل، ووجود مواد منتهية الصلاحية وأُخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ”