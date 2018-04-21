فيفي عبده تعود للرقص الشرقي بإحياء حفل استعراضي
أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب إعلانها عن عودتها مرة أخرى للرقص الشرقي وذلك من خلال حفل استعراضي تحييه الأسبوع الحالي بأحد فنادق القاهرة .
وتحاول فيفي العودة من خلال ذلك الحفل بالرقص الشرقي مجددا إلى الراقصات المصريين بدلا من الراقصات الأجانب الذين انتشروا على الساحة خلال الفترة الأخيرة.
جدير بالذكر أن عبده تعاقدت مؤخرا على برنامج ” لمة العيلة ” المقرر تقديمه على شاشة قناة ” النهار ” بشهر رمضان المقبل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة
مالت على العجوز
جميلة ومغروووورة💃[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
رجل في الدنياااا ورجل في القبر..👯
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الابالله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 1 ساعة
من شب على شيئ شاب عليه…
شعبان عبد الرحيم[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 1 ساعة
اصلكم مالحقتو عليها ايام الخوالي علي الحبة والنصف والطبلة رقصني ياكدع
ابن البلد[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 45 دقيقة
متى تتوب هالعجوز