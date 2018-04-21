فيفي عبده تعود للرقص الشرقي بإحياء حفل استعراضي

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب إعلانها عن عودتها مرة أخرى للرقص الشرقي وذلك من خلال حفل استعراضي تحييه الأسبوع الحالي بأحد فنادق القاهرة .

وتحاول فيفي العودة من خلال ذلك الحفل بالرقص الشرقي مجددا إلى الراقصات المصريين بدلا من الراقصات الأجانب الذين انتشروا على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن عبده تعاقدت مؤخرا على برنامج ” لمة العيلة ” المقرر تقديمه على شاشة قناة ” النهار ” بشهر رمضان المقبل.