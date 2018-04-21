  • السبت 21

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. فيفي عبده تعود للرقص الشرقي بإحياء حفل استعراضي

فيفي عبده تعود للرقص الشرقي بإحياء حفل استعراضي

فيفي عبده تعود للرقص الشرقي بإحياء حفل استعراضي
نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب إعلانها عن عودتها مرة أخرى للرقص الشرقي وذلك من خلال حفل استعراضي تحييه الأسبوع الحالي بأحد فنادق القاهرة .

وتحاول فيفي العودة من خلال ذلك الحفل بالرقص الشرقي مجددا إلى الراقصات المصريين بدلا من الراقصات الأجانب الذين انتشروا على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن عبده تعاقدت مؤخرا على برنامج ” لمة العيلة ” المقرر تقديمه على شاشة قناة ” النهار ” بشهر رمضان المقبل.

 


الوسوم:, ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة

مالت على العجوز

[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة الابالله

[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 1 ساعة

من شب على شيئ شاب عليه…

[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 1 ساعة

اصلكم مالحقتو عليها ايام الخوالي علي الحبة والنصف والطبلة رقصني ياكدع

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 45 دقيقة

متى تتوب هالعجوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *