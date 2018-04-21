تفسير جديد لعدم مشاركة محترفي المملكة في الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

قدّم فيرناندو سانز، المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط، تفسيرًا لعدم مشاركة اللاعبين المحترفين من المملكة في الدوري الإسباني ” لا ليجا ” .

وأوضح ” سانز ” قائلًا: ” يجب أن لا ننسى أن اللاعبين السعوديين انضموا إلى الأندية في الليجا لشهرين تقريبًا، وواجهوا ثقافة كروية مختلفة، وارتحلوا إلى بلد غريب عليهم، الانضمام تم خلال فترة الانتقالات الشتوية، والأندية تصارع لنيل بطاقات التأهل إلى المسابقات الأوروبية، أو تسعى للابتعاد عن الهبوط، ما زاد صعوبة أن يشارك اللاعب مباشرة، وجعل الأمور معقدة قليلًا ” .

وتابع فيرناندو سانز مؤكدًا: ” إننا في رابطة الدوري الإسباني سعيدون بما نراه من اللاعبين السعوديين، وأيضًا الأندية سعيدة جدًا باللاعبين وأغلبهم يريدون أن يستمروا معهم مجددًا، مثلًا فهد المولد منذ قدومه إلى ليفانتي زاد ثلاثة كيلوجرامات في الكتلة العضلية، وهذا أمر رائع ويدلل على تحسنه بدنيًا ” .

وأكد ” سانز ” على مشاركة اللاعبين في اللقاءات القادمة قائلًا: ” رأيي أنه بنسبة مئة بالمئة بأنهم سيلعبون مع أنديتهم في مباريات رسمية بالمراحل المقبلة من الدوري الإسباني ” .