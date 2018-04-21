صلاح يفسد فرحة ” كين ” .. ويعادل رونالدو

ماجد محمد(صدى):

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الاستثنائي تحقيق أرقامه القياسية المثيرة، بهدف جديد في شباك ويست بروميتش، في مباراة اليوم في إطار الدوري الإنجليزي.

وأحرز” صلاح ” الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 72 من عمر المباراة؛ ليصل النجم المصري الـ 31 هدفًا خلال الموسم الجاري؛ ليعادل كريستيانو رونالدو وسواريز في أكثر عدد أهداف في موسم واحد في تاريخ.

وأفسد صلاح فرحة هداف توتنهام هاري كين؛ حيث واصل صلاح مطاردته في الصراع على الحذاء الذهبي، حيث أحرز كين المباراة الماضية هدفه الـ 26 في مواجهة برايتون، ومن المعروف عنه قدرته على تسجيل الثلاثيات مما يجعل المنافسة مستمرة حتى الأن على الرغم من الفارق في عدد الأهداف.