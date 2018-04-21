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تقنين صرف بدلات ” الندرة ” و ” التميز ” لبعض موظفي الدولة

تقنين صرف بدلات ” الندرة ” و ” التميز ” لبعض موظفي الدولة
علي القحطاني(صدى):

صرحت أحد المصادر، بأن هناك دراسة تقوم بها بعض اللجان حاليًا؛ لإعادة النظر في شروط صرف بدلات ” الندرة ” و ” التميز ” ، لبعض موظفي الدولة في قطاعات مختلفة؛ والهدف من ذلك هو توجيه البدل للتخصصات النادرة فعلًا، حيث كان يصرف في التخصصات التي تقل فيها نسبة ” السعودة ” عن 50 %.

تجدر الإشارة إلى أن تقنين البدلات المشار إليها؛ ستساهم في توجه المواطنين والمواطنات، للتخصصات النادرة، التي يحتاجها سوق العمل.

من الجدير بالذكر أيضًا أن اللجان، تدرس أيضًا بدل ” التميز ” ، الذي يمنح في قطاعات جامعية وصحية؛ بهدف وضع ضوابط مشددة، تكفل رفع مستوى التنافس؛ للحصول عليه.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة

ليه كثرو الحمدلله

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