بالفيديو.. لقطات رائعة لأمطار الخير تغمر شوارع أبها

أبها(صدى):

وثق مقطع فيديو، شوارع مدينة أبها بمنطقة عسير، اليوم السبت، ومياة الأمطار تغمرها، في حين تحاول المركبات تفاديها خلال المقطع، حيث شهدت المنطقة أمطارًا غزيرة اليوم، جعلها الله أمطار خير وبركة، ونفع بها أرجاء البلاد.

حيث كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة عسير، وتضم: ” أبها، خميس مشيط، النماص، سبت العلايا، محايل عسير، بارق، المجاردة، والأجزاء المجاورة لها ” ، ينذر بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة الجوية ستبدأ على منطقة عسير، من الساعة 12:00 من اليوم السبت الموافق 21/4/2018م، حتى الساعة 18:00 من اليوم ذاته.