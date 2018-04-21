وظائف عديدة شاغرة بشركة ” هاليبورتون ” في الخبر والأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” هاليبورتون ” المتخصصة في مجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن إتاحتها لعدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة.

وأوضحت الشركة، أن هذه الوظائف الشاغرة متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة، في محافظتي الخبر والأحساء، وذلك وفقًا للتخصصات الوظيفية التالية:

– مشرف ثاني خدمات (عدد وظيفتين).

– أخصائي صيانة المرافق.

– مهندس ثاني حقل- الحفر الموجه.

– مساعد أول مشغل.

– مشغل ثاني خدمات.

– مشغل ثاني خدمات- أدوات الإنجاز.

– مشغل أول خدمات- أدوات الإنجاز.

– مشرف ثاني خدمات- التحكم في الآبار.

. – مشغل أول خدمات- مناوب

– فني أول ميكانيكي.

– مشرف أول موقع.

– منسق عمليات.

– أخصائي توظيف.

– مهندس إنتاج.

– مهندس حقل- التسجيل والأداء.

– كيميائي أول.

– أخصائي أول خدمات.

– مهندس أول- التصاميم.

– مهندس صيانة.

– مساعد أول مشغل- التدعيم.

– مشرف ثاني خدمات- الأنابيب الملفوفة.

– مساعد فني أنابيب ملفوفة.

– فني ثاني صيانة الأدوات (عدد وظيفتين).

– مستشار مهني ثالث.

– مهندس- أنابيب ملتفة.

– مساعد أول مشغل- التسجيل والأداء.

– مهندس أول حقل.

– فني ثاني كهربائي/ ميكانيكي.

– مشرف متجر الأدوات.

– مشرف ثاني حقل.

وأتاحت الشركة إمكانية التقديم على هذه الوظائف من قِبل الراغبين في العمل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أبريل 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم والإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي:هنا