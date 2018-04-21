بالفيديو.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق الـ 15 لرفض والدها ذهابها لحفلة صديقتها

واشنطن(صدى):

تخلصت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 14 عاماً ، من حياتها برمي نفسها من الطابق 15، احتجاجاً على منع والديها لها من حضور حفلة عيد ميلاد إحدى صديقاتها.

وكانت الفتاة علاقتها سيئة بوالديها بسبب سللوكها السئ ، وتورطها في سرقة إحدى المتاجر وسوء تقييمها بالمدرسة ، ما دفع أبواها لمعاقبتها ومنعها من الذهاب إلى عيد ميلاد صديقتها فما كان منها إلا أن أقفلت باب غرفتها على نفسها، قبل أن تفتح النافذة، وتلقي بنفسها منها، لتستقر على سقالة في الأسفل، وتفارق الحياة على الفور .

وحاول والد الفتاة منعها من إيذاء نفسها بمحاولته دخول غرفتها ولكنه لم يتمكن بسبب غلقها له وعقب أن تمكن من كسره كان الأوان قد فات .