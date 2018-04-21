طاقم ” المرداسي ” يغادر إلى إيطاليا استعدادا للمونديال

ماجد محمد(صدى):

غادر طاقم التحكيم الدولي السعودي، بقيادة فهد المرداسي، والحكمان المساعدان عبد الله الشلوي ومحمد العبكري، اليوم السبت؛ إلى فلورنسا الإيطالية؛ للانضمام إلى معسكر الحكام الأخير استعدادًا للمونديال.

ومن المقرر أن يتولى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الإيطالي بيرلويجي كولينا الإشراف على الحكام خلال المعسكر؛ الذي من المقرر أن ينطلق الأثنين المقبل.