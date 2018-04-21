كيف تتجنب ديونك.. حلول صادمة.. ومواطنون ينصحون: خلك عزوبي لين تموت
في ظل ارتفاع نسبة المديونين في مجتمعنا في الوقت الحالي، بدأ المواطنون فيا لبحث عن حلول فعلية؛ لتجنب تلك الكارثة.
وبطبيعة الحال لم يكن هناك سوى منصة ” تويتر ” ؛ ليعبر المواطنون عن مقترحاتهم في تلك الأزمة، عبر دشن وسم ” كيف تتجنب الديون “.
وشهد الوسم تفاعل كبير من قبل المغردين؛ حيث جمع الوسم مابين الحلول الجدية، والسخرية والفكاهة .
وفي جولة سريعة رصدت ” صدى ” أبرز تغريدات المتابعين عبر وسم ” كيف تتجنب الديون ” .
قال أحد المغردين موجهًا النصيحة للمواطنين: ” الراتب تسحبه كامل كاش وتوزعه بظروف لإحتياجاتك الشهريه!مثلا( اغراض للبيت)(بنزين) وكل شي تحسب حسابه والبنزين مثلاً ماتعبيه الا من الفلوس اللي بظرف البنزين والباقي يرجع للظرف! وقس عليها الباقي من احتياجاتك … الإدارة المالية هي الحل الوحيد جرب وادعيلي ! “.
وتابع أخر: ” لاتاخذ قروض عشان تسافر وكلام فاضي. حقيقه استغرب من الي مايملك بيت ملك ويسافر برا ويخسر عمره 30 او 60 الف. اي نعم ماتجيب بيت بس تقدر تجمع وتجيب بيت العمر بدال الشحططه بالايجارات والسفريات الي مالها داعي ” .
وعلى سبيل السخرية قال أحد المغردين: ” تزوج جنوبيه ، أو تزوج لك وحده تاجره ” ؛ ليرد أخر بنصيحة معاكسة: ” خلك عزوبي لين تموت ” .
معلمة[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين
لفت انتباهي مقولة تزوج جنوبية . ليش؟
أقصد وش علاقة التخلص من الديون بالجنوبية
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن يقصد انها تجيد الاقتصاد والله اعلم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9913 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكِــن يخيتي معلمة الجنوبيه خبــيره في ألتــوفــير وألتــدبــير .🤔😊.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27241 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا ارى ذالك يا راعي القرنبع
معلمة[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممكن والله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9913 ] نشر منذ 2 ساعتين
عزيزي الفــــهد . أجَـل مـن راعي العــراوي صِـرت راعي القرنبع .😳😢😥😭.
مهندس طيران بالقوات الجويه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
رد بسيط على المعلمه الجنوبيه تعرف تحافظ على دراهم زوجها وتتدخر لمستقبل عيالها مثال احد الزملاء من الوسطاء زوجته ولا تطالع فيه عشان كذا يقلك جنوبيه ياليت وصلت المعلومه
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله لا جنوبيه ولا غيره اهل الجنوب ذابحهم الفقر لو زعلت عليك ماترضى الا بذهب لها وامها وجدتها
اللي يبي التوفير ياخذ مصريه وبعدها تجي الشاميه زملائنا بالعمل شوام ومصاريه رواتبهم ضعيفه وعايشين احلى عيشه
والله انهم يجون للدوام زي الاطفال معهم شنط صغيره فيها فطورهم وغداهم والسعوديين تلقاهم صافين عند البوفيه يشترون كبده
تسألهم ليش ماتاكل بالبيت يقول اروح لدوامي وارجع والحرمه نايمه
كلهم نفس الاجابه
جميلة ومغرووووورة💃[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاأطيق رجلا يتحدث عن بنات بلده بقلة إحترام…التعميم لايأتي به حكيم
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 2 ساعتين
غلطان يا الروسان
الفقر مهوب عيب وموجود في كل مكان
والمصريه والشاميه فيهم خيرهم بس والله يا بدون فلوس مايطالعون في وجهك
والسعوديه وقت الحاجه تلقاها
امهاتنا وخواتنا كل شي سووه وحريمنا وبناتنا اذا احتجناهم ماقصرو
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلك نجر … مايفل الحديد غير الحديد
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 2 ساعتين
راعي الددسن على عيني وعلى راسي انت وقرنبعك تراه يسوى الجيوب والجموس جميع
احمد الغامدي[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجنوبيين والنعم فيهم كلهم يعرفون كيف يوفرون القرش ماعندهم المثل الا يقول اصرف مافي الجيب في الهياط ياتيك مافي الغيب يعتبرو حضارم السعودية ماتلقي جنوبي الا نادرا ساكن بايجار معظمهم عندهم فلال وعمائر مو زي الحضران مضعين فلوسهم في السفر والاسواق والهياط الا مالو داعي
معلمة[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين
بشكل عام الاقتصاد والتوفير ضرورة
بعض العوائل ماتعرف تقتصد بفلوسها مع إن راتب الزوج والزوجة يتجاوز العشرة ألاف ومجموعها فوق العشرين ألف
لإنهم ماحددوا الأوليات ومايحبون يجمعون الفلوس أو على الأقل أحط مبلغ للطوارئ ،الواحد مايعرف وش ممكن يحصل له في المستقبل
كلام الأخ سلمان عن الزوجة السعودية ظالم إلا حد ما
مو كل السعوديات نفس ماقلت أساساً عيب عليها تنام إلى الظهر وزجها وعيالهم داخلين للبيت من بعد الدوامات أنا انحرجت وأنا مالي دخل إذا فيه مثل هذي النوعية الله يهديهن ويصلحهن إذا ماطبختي لزوجك وعيالك تطبخين لمين؟؟؟؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27241 ] نشر منذ 1 ساعة
الروسان سوال وياليت تجوال بصدق. انت. عاشرت اهل الجنوب او بعضهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة
لا واضح انه ماعاشر السعوديين كلهم
محمد الثقفي[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 1 ساعة
من خلال سماعي بقصص الاجازت الخارجية للعزاب او المتزوجين ماتصدقو انه الواحد فيهم خاصة المتزوجين ياخذون قرض كبير من البنوك تصل احيانا الي اكثر من 100 الف ريال علي ان يسدده بقسط شهري تصل الي 5 سنوات تقريبا من اجل متعة ورفاهية واستجمام في الخارج مع الاسرة السفر يصبح ادمان مثل السجائر والشيشة اذا لم يستطيع الانسان ان يسيطر علي نفسه ماتصدقو انني اثناء فترة عملي في قطاع التعليم لمدة 30 سنه حتي تقاعدي بظروف صحية انني لم اسافر خارج المملكة ولا مرة وذلك لاسباب شراء ارض وبناء فلة حتي اؤمن سكن لاسرتي بدل البهدلة في الايجارت سافرت بعد تقاعدي مع العائلة لاندونيسيا وماليزيا لانها ارخص نسبيا من الدول الاوربية
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله ربي وفقك يا الثقفي على الصبر لين تسهلت امورك وانا اوصي كل شخص غير قادر انه مايلجئ للدين من اجل السفر
والسفر مايكلف كثير على الشخص اللي يعرف الدول واسعارها ويعرف يقتصد لين يجمع اللي يسافر به
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9913 ] نشر منذ 1 ساعة
يسلم راسـك يعزيزي الفــــهد . تـراني أمـزح معَك زي ألعاده يحبيب قلبــي .💚.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة
ادري ياقلبي
بس مره ثانيه حط القلب باللون الاصفر والازرق يكحل العين منظرها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27241 ] نشر منذ 1 ساعة
الع يرزقك يا اخي الثقفي ويجلي همك ويسهل امرك. وربي ما في احسن من البيت الملك والملك لله سبحانه بس الواحد. ينام مرتاح ما احد يطالبه حتى ولو البيت صغير مومشكله. وخاصه لمن عنده بنات
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة
الاخضر غالي لون الوطن بس نبي نجدد الامل في دوري السنة الجايه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة
القلب الاخضر حطه اذا رديت على جنوبيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اصفر لون الذهب والرمال الذهبيه وازرق لون البحر والشواطئ الجميلة
معلمة[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقك ياخوي الثقفي ويمدك بالصحة والعافية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9913 ] نشر منذ 28 دقيقة
تامِـــر يحبيب قلبــي الفــــهد . سَـــم لك ماطَلبــت .💛💙💛💙💛💙.
رعد ***[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 15 دقيقة
قال تعالى( وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا مالكم لاترجون لله وقارا وقدخلقكم اطوارا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27241 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يرزقك يا اخي الثقفي ويجلي همك ويسهل امرك. وربي ما في احسن من البيت الملك والملك لله سبحانه بس الواحد. ينام مرتاح ما احد يطالبه حتى ولو البيت صغير مومشكله. وخاصه لمن عنده بنات