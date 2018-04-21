كيف تتجنب ديونك.. حلول صادمة.. ومواطنون ينصحون: خلك عزوبي لين تموت

سلسبيل سعيد(صدى):

في ظل ارتفاع نسبة المديونين في مجتمعنا في الوقت الحالي، بدأ المواطنون فيا لبحث عن حلول فعلية؛ لتجنب تلك الكارثة.

وبطبيعة الحال لم يكن هناك سوى منصة ” تويتر ” ؛ ليعبر المواطنون عن مقترحاتهم في تلك الأزمة، عبر دشن وسم ” كيف تتجنب الديون “.

وشهد الوسم تفاعل كبير من قبل المغردين؛ حيث جمع الوسم مابين الحلول الجدية، والسخرية والفكاهة .

وفي جولة سريعة رصدت ” صدى ” أبرز تغريدات المتابعين عبر وسم ” كيف تتجنب الديون ” .

قال أحد المغردين موجهًا النصيحة للمواطنين: ” الراتب تسحبه كامل كاش وتوزعه بظروف لإحتياجاتك الشهريه!مثلا( اغراض للبيت)(بنزين) وكل شي تحسب حسابه والبنزين مثلاً ماتعبيه الا من الفلوس اللي بظرف البنزين والباقي يرجع للظرف! وقس عليها الباقي من احتياجاتك … الإدارة المالية هي الحل الوحيد جرب وادعيلي ! “.

وتابع أخر: ” لاتاخذ قروض عشان تسافر وكلام فاضي. حقيقه استغرب من الي مايملك بيت ملك ويسافر برا ويخسر عمره 30 او 60 الف. اي نعم ماتجيب بيت بس تقدر تجمع وتجيب بيت العمر بدال الشحططه بالايجارات والسفريات الي مالها داعي ” .

وعلى سبيل السخرية قال أحد المغردين: ” تزوج جنوبيه ، أو تزوج لك وحده تاجره ” ؛ ليرد أخر بنصيحة معاكسة: ” خلك عزوبي لين تموت ” .