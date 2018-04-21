مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث تصادم على طريق صعبر

نايف السالم(صدى):

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة عشر آخرون، إثر حادث مروري وقع على طريق صعبر باتجاه ثول.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً من عمليات أمن الطرق عن وقوع حادث مروري ” تصادم ” على طريق صعبر.

وأضاف أبوزيد: على الفور تم توجيه ثمانية فرق إسعافية للموقع و القائد الميداني محمد الراشد، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود خمسة حالات وفاة وثلاث وثلاثة عشر اصابة متفاوتت الخطورة، وتم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مستشفى خليص العام ونقل الوفيات عن طريق جهة الاختصاص.