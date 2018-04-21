الخمر يدفع شابا لتسلق إشارة المرور

خالد الظفيري(صدى):

تسلّق وافد هندي بالكويت الإشارة الضوئية للمرور في شارع عبدالله المبارك بالعاصمة الكويتية، الأمر الذي أدى إلى إحداث تلفيات بالإشارة.

وألقى مرور العاصمة الكويت القبض على الشخص الذي ثبت أنه فعل ذلك تحت تأثير الخمور، كما تم تسجيل محضرًا له بقضية سُكر وإتلاف أملاك الدولة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للمقيم الهندي بالكويت وهو يصعد الإشارة الضوئية في واقعة غريبة أثارت تعجبهم.