6 مشاكل تسببها الحفر بالطريق للسيارة.. وطرق تفاديها

عادل الحربي(صدى):

من العروف أنه تنوع الحفر على الطرقات نتيجة عوامل كثيرة، منها بسبب الأمطار ومنها بسبب المطبات الصناعية لتخفيف سرعة السائقين ومنها بسبب تقادم الطريق وعدم صيانتها بشكل دوري ، وفي هذا الصدد نستعرض تأثر الحفر على كل شيء في السيارة، ابتداءً من الإطارات إلى إلى مشاكل أكبر.

حيث كشف أخصائي سيارات عن بعض ما قد تسببه الحفر من المشاكل لسيارتك بداية من الإطارات إلى المحرك:

1- تلف الإطارات: ثقوب، اهتراءات متفاوتة وأكثر من ذلك

2- خدوش وأضرار على حافة العجلة

3- تلف في ممتص الصدمات والدعامات

4- ضرر في نظام التعليق الهوائي

5- اختلال في إطارات السيارة ونظام التوجيه

6- أضرار بنظام العادم أو بالمحرك

ويجب الإنتباه أنه إذا كنت وقعت في حفرة عميقة، فهناك احتمال كبير بأن تشعر بهزة في السيارة وتسمع صوت قوقعة جراء ذلك، وبعد التعرض لهذا النوع من الحفر إحرص عندما توقف السيارة جانباً على تفحص الإطارات الأربعة والتأكد من أن أي ضرر محتمل أو ثقب لم يصبها.

إذا كان هناك ضرر كبير في تلك المناطق، فمن المحتمل أنه قد يكون هناك ضرر أكثر جدية لأجزاء أخرى، أقل وضوحا في سيارتك، لذا عليك في هكذا حالة زيارة الميكانيكي للتأكد من الأضرار وإصلاحها قبل تفاقمها.

كما لو لاحظت أن سيارتك تعمل بشكل غريب أو تصدر أصواتا غريبة، قم بركنها فوراً على جانب الطريق، وإنتظر إلى حين وصول الميكانيكي .. فهو سوف يكون قادراً على القيام بتقييم كامل للأضرار إذا ما وجدت.