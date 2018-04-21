بعثة الاتحاد تصل دبي استعدادا لكأس الملك

ماجد الاشرم(صدى):

شهدت مدينة دبي، منذ قليل، وصول بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ التي من المقرر أن تحتضن تحضيرات الفريق لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يبدأ العميد في معسكره الخارجي في دبي، والذي يستمرلمدة أسبوعين؛ استعداداً للمباراة النهائية في كأس الملك أمام الفيصلي.

وستقام المباراة النهائية في أواخر شهر شعبان الحالي على ملعب الجوهرة بجدة؛ حيث سيخوض الفريق خلال المعسكر الحالي مباراتين وديتين مع فرق إماراتية، ويتم البحث عن خوض لقاء ودي ثالث وذلك من أجل تجهيز الفريق بشكل أفضل للمباراة النهائية في كأس الملك.