قبل قدوم عبد الله السعيد.. الأهلي يستغنى عن فيتفا

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة النادي الأهلي للتنازل عن محترفها اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس؛ الذي لم يقدم المستوى المأمول منه.

وقدم فيتفا مستويات متذبذبة خلال الموسم الجاري ؛ وهو ما دفع الإدارة للتفكير في التخلص منه.

وعلى الرغم من قدراته المهارية؛ إلا أن فيتفا يعاني من ضعف سجلة التهديفي، بالإضافة لفشله في اللعب الجماعي.

ومن المقرر أن يحل لاعب الأهلي المصري عبد الله السعيد؛ ليكون بديلًا لفيتفا؛ حيث يتميز بالجمع بين الأهداف وصناعة الأهداف بشكل أكثر إيجابية.