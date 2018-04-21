بالصور.. الكشف عن ” شيفروليه سيلفرادو 2019 ” في لاس فيجاس

واشنطن(صدى):

ظهرت شيفروليه سيلفرادو 2019 الجديدة كليا لأول مرة في بيئة واقعية ضمن مؤتمر لوكالات شيفروليه الأمريكية في لاس فيجاس .

وكانت كشفت شيفروليه عن عدة موديلات محدثة أثناء عقد المؤتمر، مثل كامارو 2019، ماليبو 2019، كروز 2019، وسبارك 2019، ومن أهم لحظات المؤتمر هي إتاحة سيفرادو 2019 للفحص المقرب للمدعويين وأصحاب الوكالات، ليس فقط بالنظر بل بالتجربة أيضا في المضمار.

الصور الواقعية أثبتت أن سيفرادو 2019 هي شاحنة جيدة المظهر بالفعل، بتصميم قوي وطابع عضلي صميم.

ويُذكر أن سيلفرادو الجديدة ستتوفر بجير أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع 6 محركات تتضمن 5.3 و6.2 لتر 8 سلندر كلاهما يحظيان بنظام إدارة ديناميكي للوقود بإمكانه تعطيل حتى 7 سلندرات لرفع كفاءة استهلاك الوقود، كما سيكون هنالك دوراماكس تيربو ديزل 3 لتر 6 سلندر تدّعي جنرال موتورز أنه سيكون الأفضل في فئته.

