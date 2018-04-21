شركة إميرسون تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف شركة إميرسون الدولية ” Emerson ” ، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين، من حاملي درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن ذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والخبر، لافتة إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مسؤول مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، وأخصائي الحسابات المدفوعة: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، بالإضافة إلى محاسب: شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، ويفضل درجة البكالوريوس.

وأشارت ” إميرسون ” إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 18 أبريل 2018م، عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي:هنا