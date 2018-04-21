إحباط محاولة تهريب كمية أقراص مخدرة من القاهرة إلى المملكة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى المملكة، والتي كانت بحوزة راكبين، على متن طائرة متجهة إلى الدمام، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليهما.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة، أنه خلال إنهاء إجراءات طائرة مصرية متجهة إلى الدمام، والكشف على حقائب شخصين عبر أجهزة ” الاكس راى ” ، ظهرت أجسام معتمة بداخلها.

وأشارت المصادر، إلى أنه بفتح هذه الأجسام المعتمة، عثر بداخلها على 160 قرصًا من عقار ” الترامادول ” ، و110 أقراص من عقار ” الزانكس ” المخدر، بالإضافة إلى 18 قرصًا لعقار ” ابتريل ” المخدر بحقيبة الراكب الأول، فيما عثر على قرص لعقار ” الترامادول “، و28 قرصًا لعقار ” ابتريل ” المخدر، داخل حقيبة الراكب الثانى.

يشار إلى أنه قد تم توقيف الراكبين، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، وذلك وفقًا لما أكدته المصادر.