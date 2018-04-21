4 عناصر وجودها في منزلك تجلب لك السعادة

أماني الغامدي(صدى):

قالت مهندسة ديكور ، أنه هناك عناصر معيّنة في عالم الديكور يمكن أن تجلب لكِ السعادة بمنزلكِ، وتجعلكِ في حالة نفسية أفضل.

ومن هذه العناصر :

1- الجدران الخضراء أو الصفراء

أثبتت دراسات أن الجدران ذات اللون الأخضر أو الأصفر تجلب مشاعر السعادة، فضلا عن أنهما أيضا لونان جريئان وعصريان.

2- الأزهار

وجود الأزهار في المنزل أمر مثير للسعادة، ويزيد من مشاعر الرضا عن الحياة، لذا يفضّل وضع أزهار الفاوانيا في عدة زوايا من المنزل.

3- الصور العائلية العاطفية

أكدت دراسة علمية من جامعة بورتسموث أن الصور العائلية القديمة، وخاصة العاطفية منها، تمنح مشاعر إيجابية، وشعورا بالهدوء، لذا نصحت الدراسة بوضع بعض هذه الصور على جدران المنزل، لإضفاء جو من السعادة على أرجائه.

4- شموع الفانيليا

المؤكد أن هناك سببا يجعلكِ تميلين إلى إضاءة الشموع بعد يوم مرهق في العمل، وهو أن رائحة الشموع لها تأثير كبير على سعادتكِ، وهو ما تؤكده الدراسات أيضا، والتي كشفت أن شموع الفانيليا هي الأقوى من حيث هذا التأثير في السعادة.