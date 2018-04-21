حفيد مؤسس ” الإخوان ” يعترف بإقامة علاقة جنسية مع ضحيته الثالثة

باريس(صدى):

قام طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة ” الإخوان ” الإرهابية، بالإعتراف بإقامته علاقة جنسية مع الضحية الثالثة له من ضمن خمس نساء يقاضينه بتهمة اغتصابهن، والاعتداء عليهن جنسيًا.

حيث صرح ” إيمانويل مارسيني ” ، المحامي الخاص بـ ” رمضان ” ، بأنه قد عرف السيدة التي اتهمته بالاغتصاب من قبل، مشيرًا إلى أنه كان على علاقة بها، ولكن ليس كما وصفت السيدة.

فيما كشف المحامي، أن ” رمضان ” سيتحدث أمام القضاء، حول العلاقة الجنسية التي جمعته بهذه السيدة.

جدير بالذكر، أنه حتى الآن، قامت 5 سيدات، برفع دعاوى قضائية ضد ” طارق رمضان ” في فرنسا وسويسرا، يتهمنه فيها بالاعتداء عليهن جنسيًا، وعليه، قررت السلطات الفرنسية وضعه قيد الاعتقال الإجباري في فرنسا.