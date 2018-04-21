كيم جونج: أوقفت الاختبارات النووية حتى لا أصبح كـ ” صدام “

سول(صدى):

صرحت الرئاسة الكورية الجنوبية، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، قد أبلغ نظيره الكوري الجنوبي، بأنه لا يريد أن يصبح صدام حسين آخر أو معمر القذافي؛ مشيرًا إلى أنه اتخذ قراره الأخير، بوقف الاختبارات النووية والصاروخية؛ لإثبات ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن زعيم كوريا الشمالية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، إنه سوف يغلق موقعًا للتجارب النووية ويوقف التجارب النووية والصاروخية كافة، ومن المتوقع أن تعقد خلال أسابيع قليلة، قمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط آمال في إمكانية التوصل إلى صيغة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن قرار كوريا الشمالية، المتعلق بإغلاق موقع للتجارب النووية، وتعليق التجارب الصاروخية، يمثل تقدمًا إزاء نزع السلاح النووي، على شبه الجزيرة الكورية.