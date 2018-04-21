قبل انتهاء الموسم.. زيدان لا يثق في غاريث بيل

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن زيدان فقد الثقة تمامًا في لاعبه الويلزي غاريث بيل؛ الذي بات على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء.

ولم يقدم بيل المستوى المأمول منه؛ خلال الفترة الماضية في مواجهتي يوفنتوس وأتلتيك بلباو .

وتأكد قيام الريال باتخاذ خطوات فعلية للاستغناء عن الويلزي، في الصيف المقبل؛ حيث يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب في الصيف القادم.

يجدر الإشارة إلى أن الريال يسعى إلى الحصول على 80 مليون يورو مقابل بيع بيل مع استغلال الأموال في ضم البلجيكي ايدين هازارد من صفوف تشيلسي.