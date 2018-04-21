بالفيديو.. صاحب أغنية ” هلا بالخميس ” يرد على انتقاد أحلام له

أماني الغامدي(صدى):

رد الفنان السوري معن برغوث على هجوم الفنانة الإماراتية أحلام عليه عقب فوز أغنيته ” هلا بالخميس ” بجائزة الميوريكس دور كأفضل أغنية خليجية لعام 2017 .

وقال معن في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أكد به ، إنه يحب الفنانة أحلام التي وصفها بالرائعة، ويحترمها كثيرًا، لكنه يحب أن يوضح نقطة بسيطة، وهي أن جائزة “ الميوريكس دور ” التي استلمها، أمس، لا تعني أن “ هلا بالخميس ” أفضل أغنية خليجية، ولكنها شكلت ظاهرة لعام 2017، ولا أحد يختلف على ذلك، وأن الأغنية أصبحت ظاهرة رددها الكل بالعالم العربي، وانتشرت انتشارًا واسعًا.

وأضاف: “ لكن اعتراض أم فاهد هو على المسمى الذي قد يكون وصلها بالغلط ” ، معتبرًا أن هناك مطربين أفضل منه بكثير وأكثر خبرة منه بالمجال وتربى على أغانيهم، لكن مسمى هذه الجائزة هي لأغنية خليجية شكلت ظاهرة لعام 2017.

وعاتب الفنان معن المطربة أحلام، بقوله: “ يا أم فاهد لا داعي لكل هذه التغريدات وهذه الحملة، بالعكس، أنا أتمنى دايمًا من الفنانين الكبار، يدعمونا ببدايتنا نحن اللي شادين حيلنا هالفترة، بدل هالتغريدات بالسوشيال ميديا ” .

