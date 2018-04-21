جيركو يصف عرض WWE في المملكة بـ ” فرصة العمر “

نواف السالم(صدى):

عبّر النجم كريس جيركو عن حماسه للعرض المنتظر لـ wwe في المملكة، واصفًا إياه بأنه ” فرصة العمر ” التي لا تتكرر سوى مرات قليلة بالحياة، مشيرًا إلى أن العرض الذي سيُقام الأربعاء المقبل في الرياض، سيكون مغايرًا لكافة عروض مصارعة المحترفين.

وأكد جيركو قائلًا: ” لقد كنا في المملكة خلال عام 2015 ولدينا بعض العروض الرائعة، ولكن يبدو أن هناك الآن محاولة تغيير الطريقة التي تتم بها الأمور هناك، ومن الرائع أن يُطلب من WWE أن تكون جزءًا منه هذا التغيير. ”

ومن الجدير بالذكر، أن WWE تحشد نجومها للذهاب إلى المملكة لإقامة منافستها هناك يوم 27 أبريل الجاري، في أعظم منافسات الرويال رامبل، حيث من المقرر أن تُقام المنافسات لأول مرة بـ50 مصارعًا وبطلًا عالميًا، من بينهم أندر تيكر وجون سينا وتريبيل إتش وكريس جيركو وغيرهم من نجوم المصارعة العالميين.