اتفاقيات جديدة بين مصر و ” حماس ” لاستكمال جهود المصالحة

القاهرة(صدى):

في محاولة لاستكمال جهود المصالحة، توصل جهاز المخابرات المصري لاتفاقية جديدة مع وفد حركة ” حماس ” في القاهرة، تتضمن إرسال وفد أمني جديد من مصر إلى قطاع غزة، وذلك وفقًا لما كشفته مصادر فلسطينية.

حيث كان وفد من حركة حماس الفلسطينية قد وصل إلى القاهرة الثلاثاء الماضي، بقيادة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وبمشاركة موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وكشفت المصادر، عن تعهد مصر خلال الاجتماع باتخاذ مجموعة من الخطوات التي تسهم بتسريع المصالحة وإنهاء الانقسام، بالإضافة للتخفيف عن قطاع غزة، وذلك من خلال إمداده بالأدوات الصحية ومواد البناء.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك اتفاقيات بشأن فتح معبر رفح بشكل شهري من 3 إلى 6 أيام تبعًا لمقتضيات الظروف، فيما أوضحت أن مسؤولي جهاز المخابرات المصري، سيواصلون لقاءاتهم مع الفصائل الفلسطينية في غضون الفترة المقبلة.

ومن جانبها، صرحت حركة ” حماس ” ، بأن اللقاء الأخير قد سادته الصراحة والوضوح، في جوٍ من الإخوة والإيجابية ” ، مؤكدة على أن الوفد قد أكد دعمه للجهود التي تبذلها مصر، كما استمع لتأكيد مصر، وحرصها على العمل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصةً في قطاع غزة.