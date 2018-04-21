بالفيديو.. وزير إيطالي سابق يغضب من صحفي ويصفعه على الهواء

روما(صدى):

غضب ماريو لاندولفي، وزير الاتصالات الإيطالي السابق على الصحفي نانييلو لوب، بسبب أسئلة الأخير التي لم تعجب الوزير، وذلك ضمن برنامج “Non è l’Arena ” الذي تبثه القناة الإيطالية ” LA7 ” .

وقام الوزير الإيطالي السابق بصفع الصحفي الذي كان يحاول استجوابه على الهواء مباشرة، وذلك إثر شد وجذب بينهما.

ومن الجدير بالذكر، أن لاندولفي الذي شغل منصب وزير الاتصالات بين عامي 2005 و 2006، كان قد أثار مشاكل العام 2000 مع رجال الإعلام؛ حيث رفع قضية بالتشهير ضد صحفي يدعى جاد لارنير، ولكن ثبتت براءته.