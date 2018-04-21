بالصور.. أم تتوقف ملامح سنها عند عمر العشرين

لندن(صدى):

أشعلت امرأة بريطانية تٌدعى ” شيمي مونشي ٤١ عاماً ” مواقع التواصل الاجتماعي ، بصورها التي تٌظهرها في العشرين من عمرها .

وقالت شيمي في تعليقها على صورها ، أنها موضع حسد عائلتها واصدقائها .

وأضافت أنه عند سيرها مع ابنها يخطئ البعض معتقدين أنها حبيبته بسبب صغر سنها وجمالها، مٌشيره إلى إنه على الرغم من صعوبة تربية ابنها وحدها فإنها توقفت عن الكبر بعد ولادته، على الرغم من أنها كانت أكبر أقرانها شكلا خلال مراهقتها .

مؤكده على أهتمامها بصحتها عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام والامتناع عن التدخين.